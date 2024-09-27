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أحمد جودة - القاهرة -

حصل فنربخشه التركي وجلاسكو رينجرز الاسكتلندي على أول 3 نقاط في مسيرتهما بمرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

فنربخشه يعبر سانت جيلواز بالدوري الأوروبي

وتغلب فنربخشه (2-1) على ضيفه سانت جيلواز البلجيكي، اليوم الخميس، في الجولة الافتتاحية للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز جلاسكو رينجرز (2-0) على مضيفه مالمو السويدي.

وفي تركيا، افتتح كاجلار سويونكو التسجيل لفنربخشه في الدقيقة 26، فيما جاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، عن طريق كريستيان بيرجس، لاعب الفريق البلجيكي، الذي سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82.

وجاء هدف سانت جيلواز الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من خلال روس سايكس، الذي عوض ركلة جزاء أضاعها زميله فرانجو إيفانوفيتش في الدقيقة السابقة.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد فرانسيس ماك أليستير وبرايت أوساي صامويل، لاعبي سانت جيلواز وفنربخشه في الدقيقتين 74 و90 على الترتيب.

وعلى ملعب (مالمو ستاديون)، تقدم نديم بايرامي لجلاسكو في الثواني الأولى من عمر اللقاء، فيما أضاف روس ماك كوسلاند الهدف الثاني في الدقيقة 76.

