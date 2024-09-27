نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فياريال يستعيد توازنه بالفوز على إسبانيول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعافى فياريال من خسارته القاسية أمام برشلونة في المرحلة الماضية لبطولة الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزا ثمينا (2-1) على مضيفه إسبانيول، اليوم الخميس، في المرحلة السابعة للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل لاس بالماس (1-1) مع ضيفه ريال بيتيس.

فياريال يستعيد توازنه بالفوز على إسبانيول

وفي مدينة برشلونة، بادر إسبانيول بالتسجيل عن طريق جوفري كاريراس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

لكن الفريق المضيف لم يهنأ بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز أيوزي بيريز هدف التعادل لفياريال في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع للشوط ذاته.

وواصل أيوزي بيريز تألقه، بعدما هز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثاني لفياريال في الدقيقة 63.

ورفع فياريال، الذي تلقى هزيمة مدوية (1-5) أمام ضيفه برشلونة في المرحلة الماضية للبطولة، رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث.

في حين تجمد رصيد إسبانيول، الذي نال هزيمته الرابعة في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

وواصل لاس بالماس عجزه عن تحقيق أي انتصار في المسابقة حتى الآن، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) مع ضيفه ريال بيتيس.

وتقدم لاس بالماس مبكرا عن طريق البيرتو موليرو في الدقيقة التاسعة، لكن جيوفاني لو سيلسو منح التعادل لريال بيتيس في الدقيقة 45+3.

وظل لاس بالماس قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد 3 نقاط، علما بأنه يتشارك في مع خيتافي، صاحب المركز التاسع عشر (قبل الأخير) في أنهما الفريقان الوحيدان اللذان مازال يبحثان عن فوزهما الأول في المسابقة خلال الموسم الحالي.

في المقابل، ارتفع رصيد ريال بيتيس، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر.

