نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر 15 دقيقة صمت لجماهير روما باليوروبا ليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترض جمهور روما، اليوم الخميس، على قرارات مجلس إدارته، وأعلن قبل مباراة أتلتيك بيلباو بالدوري الأوروبي، بلافتة عملاقة، أنه سيلتزم الصمت خلال أول 15 دقيقة.

سر 15 دقيقة صمت لجماهير روما باليوروبا ليج

وبعد وداع غير متوقع للمدرب دانييلي دي روسي، اعترض جانب كبير من جمهور روما، ضد مجلس الإدارة، وغاب خلال أول نصف ساعة من المباراة أمام أودينيزي، والتي تعد الأولى لإيفان يوريتش كمدرب جديد.

وأدت طريقة إقالة المدرب والخلافات الداخلية لمجلس الإدارة، إلى استقالة رئيسة مجلس الإدارة، اليونانية لينا سولوكو، مما زاد الفوضى داخل روما.

وأعلن الجمهور في لافتة كبيرة، عن استمرار الخلاف إزاء القرارات التي يتخذها النادي الإيطالي.

وكتب على اللافتة "الخلاف مستمر ب 15 دقيقة صمت".

