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أحمد جودة - القاهرة - من المقرر أن يسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، تنظيم بطولة أمم أوروبا للشباب تحت 21 سنة لعام 2027 إلى كل من صربيا وألبانيا، في مشروع كروي يهدف للتغلب على التوترات السياسية.

صربيا وألبانيا تقتربان من استضافة بطولة أوروبية

وذكر يويفا اليوم الخميس، أن ملف صربيا وألبانيا فقط هو الوحيد الذي التزم بالموعد النهائي لتقديم خطط مفصلة للبطولة.

وكانت بلجيكا وتركيا أعلنتا في وقت سابق عن اهتمامهما بتقديم ملفيهما لاستضافة المسابقة القارية، التي من المقرر اتخاذ القرار بشأنها في اجتماع اللجنة التنفيذية ليويفا في 16 كانون الأول/ديسمبر المقبل.