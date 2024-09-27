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أحمد جودة - القاهرة -



أقر مهاجم فياريال، أيوزي بيريز، بأن فريقه يقدم انطلاقة رائعة، بعد فوزه 2-1 على مضيفه إسبانيول، في سابع جولات الليجا، وتقدمه للمركز الثالث مؤقتا.

مهاجم فياريال: عوضنا خماسية برشلونة

وقلب فريق "الغواصات الصفراء"، تأخره بهدف سجله جوفري كاريراس (45+1)، إلى انتصار.

وسجل فياريال، هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بواسطة أيوزي (45+6)، قبل أن يضيف نفس اللاعب، هدف الانتصار في الدقيقة (63).

وقال أيوزي بيريز في تصريحات لشبكة دازن "نشعر بأحاسيس رائعة، الفريق أظهر رغبته في الفوز والعودة بعد الهزيمة الأخيرة 1-5 أمام برشلونة".

وتابع "ظفرنا بثلاث نقاط من ملعب صعب للغاية".

وبخصوص الأهداف الستة التي سجلها حتى الآن في الليجا، علق "أنا في حالة جيدة بعد الانتقال لصفوف فياريال قادما من ريال بيتيس".

ونوه "لقد تأقلمت على المفاهيم هنا، وأحصل على الثقة من قبل الجهاز الفني للفريق".

مهاجم فياريال: عوضنا خماسية برشلونة

