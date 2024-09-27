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أحمد جودة - القاهرة - حرص الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على الإستعانة بـ احمد حسن "الصقر" كابتن منتخب مصر السابق، للترويج لبطولة كأس السوبر الأفريقي، التي تجمع الأهلي والزمالك على ملعب المملكة أرينا غدا الجمعة.

كاف يستعين بالصقر للترويج لكأس السوبر الأفريقي "صور"

وقام الصقر باستعراض مهاراته أمام النسخة الجديدة من كأس البطولة، كما استخدم الكرة الرسمية التي سوف يخوض بها الفريقين المباراة المرتقبة غدًا.

كان الإتحاد الأفريقي قد وجه الدعوة للصقر لحضور المباراة، خاصة إنه احد سفراء الكاف، إلى جانب عدد من أساطير الكرة الأفريقية، الذين كتبوا تاريخا كبيرا مع منتخبات بلدانهم بالقارة السمراء.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة، الساعة التاسعة، بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة أرينا، بالسعودية.

