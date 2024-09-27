التعادل الإيجابي يحسم مباراة روما وأتلتيك بيلباو في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة روما وأتلتيك بلباو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي.

تقرير مباراة روما وأتلتيك بلباو

بدأ اللقاء بسيطرة من جانب روما حتى تمكن من تسجيل الهدف في الدقيقة 32 عن طريق أرتيم دوفبيك الذي تصدى برأسه لتمريرة سحرية من زميله أنجيلينو.

حاول لاعبو أتلتيك بلباو تعديل النتيجة ولكنهم فشلوا في ذلك لينتهي الشوط الأول بتقدم روما بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، نجح أتلتيك بلباو في خطف هدف التعادل في الدقيقة 85 عن طريق اوناي نوناز.

وبهذه النتيجة، يحتل أتلتيك بيلباو المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة ويليه روما في المركز التاسع عشر برصيد نقطة أيضًا.