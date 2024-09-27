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أحمد جودة - القاهرة -

قال محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، إن مباراة القمة أمام الزمالك بمثابة بطولة خاصة، والفريق الفائز يحصل على مكاسب عديدة.

محمود أبو الدهب: القمة بطولة خاصة والأهلي يجب أن يحترم الزمالك رغم مشاكله الفنية

وأضاف أبو الدهب خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الزمالك لم يظهر بشكل جيد أمام الشرطة الكيني بالرغم من الفوز، وكان هناك عدم استقرار في ملف الصفقات الجديدة أو غموض مصير زيزو بالبقاء أو الرحيل أو التجديد ".

وواصل:" العكس تمامًا في فريق الأهلي، فهم يمتلكوا تشكيل ثابت منذ سنوات، ويوجد انسجام كبير، ولكن هذه النوعية من المباريات خارج التوقعات تمامًا وحتى لو الزمالك يمتلك بعض المشاكل الفنية لا بد من احترامهم.

تابع:" الأهلي دائمًا يلعب على الضغط المبكر من أجل تسجيل هدف مبكر، وأنا لا أفضل عمل مفاجآت في التشكيل الأساسي للفريق، ويجب غلق المساحات تمامًا أمام أحمد مصطفى زيزو وسيف الدين الجزيري ".