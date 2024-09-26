نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يتحدث عن بديل فتوح في مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة السوبر الإفريقي التي تجمع قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي بنظيره الفارس الأبيض، مساء غدًا الجمعة، على ملعب المملكة أرينا، بالمملكة العربية السعودية.

جوميز: كنت أتمني وجود فتوح

قال جوميز في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: "نركز على كل نقطة فى مباراة كأس السوبر الإفريقي".

وتابع: "لكي نفوز بالبطولة لا بد أن ندرك أننا نواجه فريقًا قويًا جدًا كالنادي الأهلي".

وأوضح المدير الفني للزمالك: "كان مهما أن نصل مبكرا للتعود على درجة الحرارة".

واختتم جوزيه جوميز حديثه قائلًا: "لدينا اختيارات في الجبهة اليسري وكنت أتمني وجود فتوح".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غدًا الجمعة المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.