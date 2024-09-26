نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافرة مصرية تدير مباراة أوغندا وجنوب السودان في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم حكام مباراة أوغندا وجنوب السودان والتي تجمعهم ضمن منافسات تصفيات أمم إفريقيا.

وأسندت قيادة المباراة الحكم أحمد الغندور ويعاونه كلا من أحمد حسام طه مساعد أول، سامي هلهل مساعد ثان ويتواجد محمد عادل حكما رابعا.

موعد مباراة أوغندا وجنوب السودان

وتقام المباراة بتاريخ الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل على ملعب بوجا في جنوب السودان.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الثالثة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الرابعة بتوقيت الإمارات.

ترتيب المنتخبين في المجموعة

تحتل أوغندا صدارة المجموعة الحادي عشر برصيد 4 نقاط بينما تتذيل جنوب السودان المجموعة بلا رصيد من النقاط.