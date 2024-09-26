نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل روما الرسمي لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن روما الإيطالي عن تشكيلته لمواجهة أتلتيك بلباو الإسباني في دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

ويستضيف روما منافسه أتلتيك بيلباو بعد قليل في إطار الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.

ويطمح روما في تحقيق بداية قوية على المستوى الأوروبي خاصة بعد الفوز على أودينيزي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي.

تشكيل روما أمام أتلتيك بلباو