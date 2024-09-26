نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باليرمو الرسمي لمواجهة نابولي اليوم في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق نابولي نظيره باليرمو في مواجهة هامة ستقام بعد قليلي في تمام الساعة العاشرة مساء، في بطولة كأس إيطاليا.

وتنطلق صافرة حكم بداية اللقاء بين نابولي ضد باليرمو اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية وذلك على أرض ملعب دييغو مارادونا.

القنوات الناقله لمباراة نابولي ضد باليرمو

وتذاع المواجهة عبر شبكة شاشة قناة أبوظبى الرياضية بريميوم 1 عبر التردد الآتي:

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

التشكيل الرسمي باليرمو لمواجهة نابولي: