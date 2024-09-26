نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر لـ «دوت الخليج الرياضي»: نادي السكة الحديد يقترب من إنشاء شركة كرة تحمل اسم جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل فريق السكة الحديد، عن اقتراب إنشاء شركة كرة تحمل اسم جديد، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

السكة الحديد يؤسس شركة لكرة القدم

وتحدث المصدر لـ «الفحر الرياضي» قائلا: " نادي السكة الحديد بات قريبا من تأسيس شركة لكرة القدم تحت اسم "السكة الحديد مودرن".

وأضاف: "يأتي ذلك في إطار شراكة جديدة مع شركة "مودرن سبورت"، حيث يهدف النادي من خلال هذه الخطوة إلى تطوير قطاع كرة القدم بالنادي واستغلال الفرص التجارية المرتبطة بالرياضة".

وأتم المصدر: "من المتوقع، أن يكون الاسم المتداول للفريق الأول هو "السكة الحديد مودرن"، وسيتم تغيير اسم الفريق في دوري المحترفين الموسم الجديد".

