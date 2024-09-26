نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الشباب السعودي يزور مران الزمالك الختامي قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواطنه فيتور بيريرا المدير الفني لفريق الشباب السعودي، خلال المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، والذي أقيم على ملعب الشباب، استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي المقرر لها غدًا الجمعة على ملعب المملكة أرينا.

جوميز يستقبل مواطنه بيريرا

وجاء تواجد فيتور بيريرا مصادفة داخل ملعب نادي الشباب حيث كان يؤدي فريقه تدريباته قبل خوض فريق الزمالك لمرانه الختامي استعدادًا لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي.

وتمنى بيريرا لمواطنه جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، التوفيق في مباراة الغد أمام الأهلي، وذلك خلال حديث سريع بينهما قبل انطلاق التدريبات.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غدًا الجمعة على لقب كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.