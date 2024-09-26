نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وساطة الشناوي.. حسام حسن يتخذ قراره حول استدعاء حجازي للمعسكر القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، تحت قيادة حسام حسن، استبعاد أحمد حجازي، لاعب نادي نيوم السعودي، من قائمة المحترفين التي ستنضم للمعسكر المقرر في أكتوبر لمواجهة موريتانيا.

حجازي خارج قائمة منتخب مصر في معسكر أكتوبر رغم وساطة الشناوي

وغاب حجازي عن المعسكر السابق، حيث لم يكن ضمن خطط الجهاز الفني قبل السفر إلى بوتسوانا لأسباب شخصية.

وكان قد أوضح حجازي، عبر ستوري على إنستجرام: "لم أعتذر عن المشاركة في معسكر المنتخب، بل تم استبعادي من قبل المدير الفني".

يُذكر، أن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، قد قام بدور الوساطة بين الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن وأحمد حجازي، قلب دفاع نادي نيوم السعودي.

وجاءت هذه الخطوة من أجل تسهيل عودة حجازي إلى المنتخب في معسكر أكتوبر المقبل، استعدادًا لمواجهتي موريتانيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، إلا أن الجهاز قرر عدم ضم حجازي في المعسكر المقبل.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الرأس الأخضر المركز الثاني بـ3 نقاط، تليه موريتانيا في المركز الثالث بنفس الرصيد، بينما يأتي بوتسوانا في المركز الرابع دون نقاط.

واستهل المنتخب المصري مشواره بفوز كبير على كاب فيردي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها كل من رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل.

وفي المباراة الثانية، قاد التوأم المنتخب للفوز على بوتسوانا بأربعة أهداف نظيفة، حيث أحرز تريزيجيه هدفين، بالإضافة إلى هدفين آخرين من محمد صلاح ومصطفى فتحي.

