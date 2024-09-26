نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزان الأرقام.. زيزو يتفوق على حسين الشحات في صراع الأجنحة قبل القمة الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد الثنائي زيزو وحسين الشحات من الركائز الرئيسية في تشكيلة القطبين الأهلي والزمالك ويعول عليهما المدربين البرتغالي جوزيه جوميز والسويسري مارسيل كولر مدربي الفريقين بشكل كبير في مباراة السوبر الأفريقي مساء الجمعة.

زيزو يتفوق على حسين الشحات في صراع الأجنحة قبل القمة الأفريقية

زيزو والشحات سيكون لهما دورًا بارزًا في حسم لقب بطولة السوبر الأفريقي مساء الجمعة بين الأهلي والزمالك، نظرًا للخبرات الكبيرة والإمكانيات الفنية العالية التي يتمتع بها اللاعبين وقدرتهما على صنع الفارق في اللحظات الحاسمة في المواجهات الهامة.

وتشير لغة الأرقام إلى تفوق أحمد زيزو على حسين الشحات في صراع الأجنحة قبل لقاء القمة، حيث خاض 230 مباراة مع الزمالك في مختلف البطولات، سجل 76 هدفًا، وأرسل 64 تمريرة حاسمة وحصل على 27 بطاقة صفراء وواحدة باللون الأحمر.

وشارك زيزو في 15 مباراة قمة ضد الأهلي فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 8، وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

على الجانب الآخر، خاض حسين الشحات 231 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات، سجل 53 هدفًا وصنع مثلها مع المارد الأحمر، وحصل على 21 بطاقة صفراء في مشواره مع الفريق.

خاض الشحات 11 مباراة قمة ضد الزمالك مع فريقه الأهلي حقق 8 انتصارات، وتعادل في 3 مباريات وسجل 3 أهداف.

وتبدأ أحداث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام التاسعة مساء الجمعة، على استاد المملكة آرينا، في العاصمة السعودية الرياض.

يذكر أن النادي الأهلي هو الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأفريقي برصيد 8 ألقاب، ويليه الزمالك ويمتلك 4 ألقاب.