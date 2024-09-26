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أحمد جودة - القاهرة - يتسلح فريقي الأهلي والزمالك بحارسي مرمى مميزين في لقاء السوبر الأفريقي الذي سيجمع القطبين في تمام التاسعة مساء الجمعة على استاد "المملكة آرينا" في العاصمة السعودية الرياض.

ميزان الأرقام.. حراس العرين في السوبر الأفريقي ما بين "خبرة" الشناوي و"طموح" صبحي

وضمن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المشاركة في لقاء السوبر الأفريقي، ويتميز اللاعب بإمكانياته البدنية والفنية العالية بجانب الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها وسيكون أحد العوامل التي سترجح كفة المارد الأحمر في قمة السوبر الأفريقي.

في المقابل، اقترب الحارس الشاب محمد صبحي من حراسة عرين الزمالك في السوبر الأفريقي غدًا، بعدما اعتمد عليه جوزيه جوميز مدرب الفريق في مباراتي دور الـ32 بالكونفدرالية ضد الشرطة الكيني.

محمد الشناوي صاحب الـ35 عامًا لعب مع الأهلي 297 مباراة في مختلف البطولات، واستقبلت شباكه 185 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 166 مباراة مع المارد الأحمر.

ونجح الشناوي في الخروج بشباكه نظيفة في آخر مباراتين ضد فريق جورماهيا الكيني بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز فريقه ذهابًا 3 – 0 وكرر انتصاره بنفس النتيجة في الإياب.

خاض الشناوي 15 مباراة مع الأهلي ضد الزمالك وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات واستقبل 17 هدفًا.

على الجانب الآخر، شارك محمد صبحي في 44 مباراة خلال مشواره مع الزمالك بمختلف البطولات، استقبلت شباكه 51 هدفًا، وحافظ على نظافة مرماه في 14 مباراة مع الفارس الأبيض.

وتولى محمد صبحي حراسة العرين الأبيض في مباراتي الفريق ضد الشرطة الكيني في دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية واستقبلت شباكه هدفا وحيدا، حيث فاز الفارس الأبيض 1-0، 2-1.

وعلى مستوى مباريات القمة لعب صبحي مباراة وحيدة مع الزمالك ضد الأهلي واستقبلت شباكه 4 أهداف.