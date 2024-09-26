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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق السكة الحديد مودرن في الفوز على سيراميكا كليوباترا بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين.

السكة الحديد مودرن يفوز على سيراميكا كليوباترا بثلاثية وديا

وقدم فريق السكة الحديد مودرن مباراة قوية امام سيراميكا كليوباترا واستطاع الفوز بثلاثية وقدم اداء مميز استعدادا لدوري المحترفين.

وحرص احمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق السكة الحديد مودرن الاطمئنان على جميع اللاعبين من الناحية الفنية استعدادا لدوري المحترفين.

ويسعى فريق السكة الحديد مودرن الصعود إلى دوري الممتاز في الموسم المقبل.

ونجح فريق السكة الحديد مودرن في إبرام العديد من الصفقات المميزة والتعاقد مع احمد عبدالرؤوف كمدير فني للفريق.