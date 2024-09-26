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أحمد جودة - القاهرة - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة خلال المران الختامي الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالسعودية، استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها غدًا الجمعة على ملعب المملكة أرينا.

فقرة بدنية وتأهيلية خاصة للاعبي الزمالك قبل لقاء الأهلي بالسوبر الإفريقي

وأدى لاعبو الفريق فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية متنوعة لمدة 20 دقيقة تقريبًا، تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال التدريبات الختامية اليوم حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غدًا الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.