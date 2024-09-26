نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام الرسمي ضد كارباغ في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق كارباغ؛ مساء اليوم الخميس في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة توتنهام هوتسبر ضد كارباغ في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة توتنهام هوتسبر ضد كارباغ، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي أمام كارباكا

حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: جراي - دراجوسين - دى فان ـ بيسوما.

خط الوسط: بيرجفال- سار ـ سون - جونسون - سون.

في الهجوم: سولانكي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ضد كارباكا

الجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

