نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انطلاق معسكر إعداد الحكام في الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ غدًا الجمعة فعاليات معسكر إعداد الحكام في المدينة الشبابية بأبوقير، بمحافظة الإسكندرية، وذلك تحضيرا للموسم الرياضي الجديد، بحضور المحاضرين الدوليين جمال الغندور وأحمد الشناوي.

الجمعة.. فعاليات معسكر إعداد الحكام في المدينة الشبابية بأبوقير

يضم المعسكر 45 حكما موزعين على 15 طاقما، بالإضافة إلى 15 حكم ساحة و30 حكم مساعد، ويتضمن البرنامج محاضرات نظرية وتدريبات عملية لتوضيح التعديلات الجديدة في قوانين كرة القدم.

سيشارك في المحاضرات الخاصة بالفوج الأول كل من محمد فاروق، القائم بأعمال رئيس اللجنة، وإبراهيم نور الدين، المدير الفني، وعزب حجاج، المدير الإداري، إلى جانب المحاضرين أحمد أبو العلا وحمدي القاضي، والمدرب البدني محمد أبو خاطر، وسيتم تقسيم المعسكر إلى عشرة أفواج، كل فوج يمتد لثلاثة أيام.

وأكد إبراهيم نور الدين أن حضور جمال الغندور وأحمد الشناوي للافتتاح هو خطوة هامة لجمع شمل أسرة التحكيم المصرية، تقديرًا للرموز الكبيرة في المجال، وللاستفادة من خبراتهم الفنية والإدارية.

