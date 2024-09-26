نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. مهاجم الزمالك السابق على ردار حرس الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل مسؤولو حرس الحدود، في مفاوضات جادة من أجل الحصول على خدمات مهاجم الزمالك السابق، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

عمر السعيد يقترب من حرس الحدود

أوضح مصدر داخل المركز الإعلامي بنادي حرس الحدود لـ «دوت الخليج الرياضي»، أن إدارة الفريق دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في مودرن سبورت للحصول على خدمات عمر السعيد.

وأضاف المصدر، أن المفاواضات تسير بشكل جيد، وأبدى مسؤولو مودرن سبورت موافقتهم على رحيل اللاعب، ولكن بشرط الحصول على مقابل مادي جيد.

وأشار المصدر، أنه يتبقى فقط الاتفاق على التفاصيل المالية والأمور التعاقدية، ومن ثم سيتم خضوع اللاعب للكشف الطبي قبل التوقيع الرسمي.

ويسعى مسؤولو فريق حرس الحدود، إلى تدعيم صفوف الفريق بالعديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للظهور بشكل جيد خلال منافسات الموسم الجديد.

ولعب عمر السعيد للعديد من الأندية المصرية خلال السنوات السابقة، أبرزهم نادي الزمالك وفريق مودرن سبورت بالإضافة إلى فريق طلائع الجيش.

