نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزان الأرقام.. لدغات أفشة والسعيد حاسمة في السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صراع ثنائي سوف تشهده منطقة وسط الملعب خلال مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي مساء الجمعة، بين الثنائي عبدالله السعيد نجم الزمالك، ومحمد مجدي أفشة نجم الأهلي لمحاولة قيادة فريقيهما لحسم اللقاء والتتويج باللقب القاري.

أرقام أفشة والسعيد قبل السوبر الإفريقي

عبدالله السعيد لعب في الموسم الماضي 36 مباراة مع فريقي الزمالك وبيراميدز حيث انضم لصفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي الماضي، ونجح في تسجيل 8 أهداف وصنع 5 آخرين.

واجه عبدالله السعيد فريق الأهلي في 28 مباراة مع الفرق التي لعب لها، فاز في 10 مباريات وخسر 12 مباراة وتعادل في 6 مباريات، سجل هدفين وصنع مثلهما، ولعب مباراتين بقميص الزمالك فاز في مباراة وخسر الأخرى ولم يسجل أو يصنع أهداف.

وشارك السعيد في مباراتي الزمالك ضد الشرطة الكيني في دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية وسجل هدفًا للفارس الأبيض.

على الجانب الآخر، لعب أفشة 46 مباراة مع الأهلي في الموسم الماضي سجل 6 أهداف وصنع مثلها في مختلف البطولات.

شارك أفشة 17 مباراة ضد الزمالك مع مختلف الأندية، فاز في 8 مباريات وخسر 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات، وخاض 14 مباراة قمة ضد الأبيض مع الأهلي سجل هدفين أشهرهم هدف نهائي القرن وصنع هدفين، حقق 8 انتصارات و3 تعادلات و3 هزائم.

وخاض محمد أفشة مباراتين ضد جورماهيا الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وصنع هدف وحيد خلال انتصار فريقه في المباراتين 3-0 في كل منهما.

الجدير بالذكر أن ناديي الأهلي والزمالك تقابلوا في 6 مواجهات خارج مصر قبل لقاء الليلة، فاز كل منهما في 3 مباريات.

