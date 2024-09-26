نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يسمح بحضور الإعلامي للمران الختامي قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سمح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لوسائل الإعلام بحضور 15دقيقة من المران الختامي للأبيض الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها غدًا الجمعة على ملعب

المملكة أرينا.

الزمالك يسمح بحضور الإعلام

جاء حضور وسائل الإعلام للجزء الأول للمران لمدة 15 دقيقة وفقًا للوائح المنظمة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غدًا الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.