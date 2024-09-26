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أحمد جودة - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي للأبيض الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالسعودية، استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها غدًا الجمعة على ملعب المملكة أرينا.

رسائل نارية من جوميز للاعبي الزمالك بالمران الختامي قبل لقاء الأهلي في السوبر الإفريقي

ووجه جوزيه جوميز رسالة خاصة للاعبين بضرورة التركيز والاستعداد بجدية لمواجهة الأهلي المرتقبة.

و شدد المدير الفني على ثقته الكاملة في جميع أفراد الفريق في تقديم أفضل ما لديهم غدًا خلال اللقاء.

وحرص جوميز على شرح بعض النقاط الفنية في نهاية الجلسة لتطبيقها في تدريبات اليوم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غدًا الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.