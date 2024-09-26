نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يستبعد 5 لاعبين من قائمة الزمالك النهائية للسوبر الإفريقي أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك لكرة القدم، استبعاد خمسة لاعبين من قائمة الفريق المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي، المقرر إقامتها غدا على ملعب المملكة أرينا.

وبموجب اللوائح التي وضعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يحق لكل فريق الاعتماد على 20 لاعبا فقط في مثل هذه المباريات.

ووفقا لمصدر مطلع، فإن المدرب جوميز سيستبعد كلًا من محمود الشناوي (حارس المرمى) ومحمود حمدي الونش (مدافع) بسبب الإصابة، بالإضافة إلى محمد السيد وأحمد محمود.

وأضاف، أن الخيار الخامس لم يحسم بعد، حيث تتم الفاضلة بين الثنائي ناصر منسي وحسام أشرف، وسيتم حسم الإسم عقب المران الختامي.

ومن المقرر أن يختتم فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الخميس، استعدادًا لملاقاة الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي.

وضمت قائمة الفريق المسافرة إلى الرياض 25 لاعبا، وهم:

حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد عواد، محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، محمود حمدي «الونش»، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، أحمد محمود، محمد حمدي، محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، زياد كمال، محمد شحاتة، محمد السيد، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، محمود عبد الرازق «شيكابالا»، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى «زيزو»، كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري، عمر فرج، حسام أشرف، ناصر منسي.

