نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الريان والعربي في دوري نجوم قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان في فخ الهزيمة أمام نظيره فريق العربي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الثمامة ضمن منافسات الجولة 6 من دوري نجوم قطر.

ملخص أهداف مباراة الريان والعربي

وسجل المغربي أشرف بن شرقي الهدف الأول للريان صنعه له حاتم في الدقيقة 16.

وأحرز يوسف المساكني هدف التعادل للعربي في الدقيقة 61.

وسجل ماركو فيراتي الهدف الثاني للعربي في الدقيقة 85 صنعه له سانشيز وانتهت المباراة 2/1.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي المركز السابع بجدول ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 7 نقاط بعد تحقيق فوز وأربع تعادلات وخسر لقاء بينما يأتي نظيره الريان في المركز التاسع برصيد 6 نقاط حيث هزم بأربعة وانتصر مرتين ولم يتعادل.

