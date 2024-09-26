الزمالك يصل ملعب مرانه الأخير استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالسعودية، لخوض المران الختامي، استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي المقرر لها غدًا الجمعة على ملعب المملكة أرينا.

الزمالك يصل ملعب مرانه الأخير

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين داخل فندق الإقامة بمدينة الرياض قبل الذهاب إلى ملعب نادي الشباب لخوض المران الختامي استعدادًا للقاء الأهلي المرتقب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غدًا الجمعة على لقب كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.