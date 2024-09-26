نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزان الأرقام.. وسام أبو علي يقهر سيف الجزيري في معركة الهجوم قبل السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في قمة السوبر الأفريقي المرتقبة، يبرز هجوم الأهلي والزمالك كأحد عناصر الإثارة في المباراة، ويعتمد المارد الأحمر على الفدائي الفلسطيني وسام أبو علي صاحب الأرقام المميزة الذي يعرف طريق الشباك جيدًا، فيما يقود التونسي سيف الجزيري صاحب الخبرات الكبيرة والقدرات التهديفية العالية الهجوم الأبيض في اللقاء.

أرقام وسام أبو علي والجزيري قبل قمة السوبر الإفريقي

وسام أبوعلي صاحب الـ25 عامًا خاض مع الأهلي حتى الآن 28 مباراة في مختلف البطولات وسجل 20 هدفًا بمعدل (0.7 هدفًا في كل مباراة) وحصد لقب هداف الدوري المصري الموسم الماضي متفوقًا على العديد من المهاجمين، كما أرسل 6 تمريرات حاسمة.

وخاض المهاجم الفلسطيني مباراة قمة وحيدة ضد الزمالك منذ انتقاله لصفوف النادي الأهلي وكانت في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الموسم الماضي وخسرها الأحمر 2-1.

في المقابل، لعب التونسي سيف الجزيري صاحب الـ31 عامًا 129 مباراة مع الزمالك بمختلف البطولات وسجل 35 هدفًا بمعدل (0.3 هدفًا في كل مباراة)، بينما صنع 19 هدفًا آخر.

وخاض المهاجم التونسي 8 مباريات قمة ضد الأهلي، خسر الفارس الأبيض 6 مباريات وفاز في مباراتين، وسجل الجزيري هدفين وصنع هدف وحيد في مباريات الديربي السابقة.

الجدير بالذكر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تنطلق في تمام التاسعة مساء الجمعة على استاد "المملكة آرينا" بالعاصمة السعودية الرياض في قمة السوبر الأفريقي.