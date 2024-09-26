نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة تريزيجيه.. الريان يسقط أمام العربي بهدفين في دوري نجوم قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان في فخ الهزيمة أمام نظيره فريق العربي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الثمامة ضمن منافسات الجولة 6 من دوري نجوم قطر.

ملخص مباراة الريان والعربي

وانطلقت صافرة بداية مباراة الريان والعربي برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل بن شرقي صنعه له حاتم في الدقيقة 16 وقام الحكم بطرد أحمد علاء الدين نجم العربي في الدقيقة 24 وانتهى الشوط الأول 1/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وأحرز المساكني هدف التعادل للعربي في الدقيقة 61 وكان الريان قريب من هدف الفوز ولكن سجل ماركو فيراتي الهدف الثاني للعربي في الدقيقة 85 صنعه له سانشيز وانتهت المباراة 2/1.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي المركز السابع بجدول ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 7 نقاط بعد تحقيق فوز وأربع تعادلات وخسر لقاء بينما يأتي نظيره الريان في المركز التاسع برصيد 6 نقاط حيث هزم بأربعة وانتصر مرتين ولم يتعادل.