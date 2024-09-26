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أحمد جودة - القاهرة - أكد توني كروس النجم السابق لمنتخب ألمانيا أنه توصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

توني كروس: كنت على أعتاب الانتقال لمانشستر يونايتد

وقال كروس لصحيفة "بيلد" اليوم الخميس أنه في صيف عام 2014 اتفق مع مانشستر يونايتد على كل شيء، لكن قدوم الهولندي لويس فان خال لمنصب المدير الفني في أولد ترافورد عطل قدومه.

وأوضح النجم السابق لمنتخب ألمانيا "في مرحلة مبكرة توصلت لاتفاق بالفعل مع مانشستر يونايتد في 2014 قبل التوقيع لريال مدريد".

ولعب كروس في صفوف ريال مدريد لعشرة أعوام بين عامي 2014 و2024 بعد انتقاله من صفوف بايرن ميونخ.

وختم حديثه بالقول "لقد أقال مانشستر مدربه ديفيد مويس، الذي كان يجلس إلى جواري على أريكتي في ميونخ، وتعاقدوا مع لويس فان خال، لذا رفض كلانا الامر بأدب".