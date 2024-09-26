نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الخميس العديد من المباريات الهامة والمرتقبة في مشوار الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة 2024-2025.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مباراة لاس بالماس ضد ريال بيتيس وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

إسبانيول ضد فياريال وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.

سيلتا فيجو ضد أتلتيكو مدريد وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.