نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. اللجنة المنظمة للسوبر الإفريقي تمنع الصحفيين من دخول تدريبات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة السوبر الإفريقي، الجدل وذلك بعد منعها للصحفيين الحاضرين دخول تدريب النادي الأهلي الأخير استعدادًا لمواجهة الزمالك المرتقبة، غدًا الجمعة.

وتعجب مسؤولو الاتحاد الإفريقي "كاف"، من هذا الموقف بسبب منع الصحافة من تأدية عملها قبل المباراة.

منع الصحفيين من حضور مران الأهلي الختامي

ويأمل الأهلي في حصد اللقب التاسع في تاريخه، بينما يبحث الفارس الأبيض عن لقبه الخامس.

ويخوض الأهلي مبارة السوبر الإفريقي، بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا والذي حسمه على حساب الترجي بهدف سجله رامي ربيعة ليضمن المارد الأحمر اللقب الثاني عشر في تاريخه.

بينما يدخل الزمالك المباراة بصفته صاحب لقب كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية الأفريقية"، بعد التفوق على نهضة بركان بهدف نظيف سجله أحمد حمدي في مباراة الإياب والخسارة ذهابا بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

وتقام مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، غداً الجمعة الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري.

وتنطلق المباراة التي تقام على ملعب “المملكة أرينا”، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية العاشرة بتوقيت الإمارات.