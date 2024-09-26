نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قرعة دور الـ16 لكأس الملك السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور ال 16 عن العديد من المواجهات التي من المقرر أن تقام في إطار منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تجري قرعة دور الـ16 لكأس الملك السعودي اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، وانطلقت مراسم القرعة في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت السعودية والعراق ومصر وفي تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتُبَثّ قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على قناة "SSC NEWS" المفتوحة، بالإضافة إلى القنوات الرياضية السعودية.

الأندية المتأهلة لدور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2024

العربي - القادسية - النصر - الطائي - الوحدة- الفيحاء- الجندل- الاتفاق - الشباب- الجبلين - الهلال - الاتحاد- النجمة - التعاون - الرائد - الرياض.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي نتائج قرعة دور ال16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث جاءت المواجهات كالأتي:

- الطائي ضد الهلال.

ـ النجمة أمام الرائد.

- الاتحاد ضد الجندل.

- العربي ضد الفيحاء.

ـ الشباب مع الرياض.

ـ الوحدة ضد القادسية.

ـ النصر أمام التعاون.

ـ الجبلين مع الاتفاق.