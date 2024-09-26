نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوبر الإفريقي.. الأهلي يتوجه إلى ملعب فيصل بن فهد لخوض المران الختامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب فيصل بن فهد في منطقة الملز بالعاصمة السعودية الرياض لخوض المران الختامي، وذلك في إطار التحضيرات لمواجهة الزمالك، يوم الجمعة المقبل، في كأس السوبر الإفريقي.

الأهلي يختتم الليلة تدريباته استعدادًا لمباراة الزمالك

وسيتاح لوسائل الإعلام حضور المران لمدة 15 دقيقة، وفقًا للأنظمة المعمول بها في البطولة.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، حيث يستعد لمباراته المرتقبة ضد الزمالك على استاد المملكة آرينا، المقررة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى المملكة العربية السعودية مساء الأربعاء برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي.

ويستعد النادي الأهلي، لملاقاة نظيره نادي الزمالك مساء الغد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب المملكة آرينا.