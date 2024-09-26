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أحمد جودة - القاهرة - يستعد مسؤولو النادي الأهلي لتجهيز شاشات عرض كبيرة في فروعه الأربعة، ليتمكن الأعضاء من متابعة مباراة السوبر الأفريقي التي تجمعه مع الزمالك غدًا الجمعة على استاد المملكة أرينا.

الأهلي يُجهز شاشات داخل النادي لمشاهدة السوبر الأفريقي أمام الزمالك

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة النادي لتهيئة أجواء حماسية لمؤازرة الفريق، حيث ستتيح للأعضاء فرصة الاستمتاع بمشاهدة المباراة سويًا.

وتعمل الإدارة التنفيذية على قدم وساق لإكمال الاستعدادات اللازمة، بما في ذلك تجهيز الشاشات والمقاعد لضمان تجربة مميزة للجميع أثناء متابعة اللقاء.

وتدل هذه الخطوة، من جانب إدارة الأهلي للتأكيد على أهمية هذه المواجهة الاستثنائية، ضد الغريم التقليدي نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي.