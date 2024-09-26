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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - قمة سعودية مصرية بنكهة كلاسيكية.. الأهلي والزمالك في مواجهة ساخنة غدًا الجمعة، ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة النادي الأهلي مع الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي الذي سيقام على ملعب المملكة أرينا.

هدية الفائز بكأس السوبر الأفريقي

وستكون قيمة جائزة الفائز بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى يجمع الأهلى والزمالك غدا على ملعب المملكة أرينا بالسعودية، 500 ألف دولار، بينما يحصل وصيف كأس السوبر على 250 ألف دولار، حيث تصل إلى أكثر من 24 مليون جنيه للبطل وأكثر من 12 مليون جنيه للوصيف.

ويلعب الأهلى والزمالك مباراة السوبر الأفريقى باعتبار الأول بطل دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الماضية بينما الثانى بطل كأس الكونفدرالية فى آخر نسخة.

مباراة السوبر الأفريقى

ويلعب الأهلى والزمالك مباراة السوبر الأفريقى باعتبار الأول بطل دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الماضية بينما الثانى بطل كأس الكونفدرالية فى آخر نسخة.

وعقد الاجتماع الفنى لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مع الزمالك اليوم الخميس فى العاشرة صباحًا فى أحد الفنادق القريبة من فندق إقامة بعثة الأهلى.

وتم التأكيد خلال الاجتماع الفنى على كل الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وانطلاق عمليات الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزى الخاص بكل فريق‎.‎

وعُقد الاجتماع الفنى بحضور مندوبى الفريقين، وممثلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وطاقم التحكيم بقيادة الليبي معتز الشلماني.

ومثل الأهلى الكابتن سمير عدلى المدير الإدارى، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمنى، وماهر عبد العزيز إدارى الفريق وأحمد الطوخى مسئول التسويق.

وتقرر أن يرتدى الأهلى زيه التقليدى المكون من الفانلة الحمراء والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدى حارس المرمى اللون الفسفورى، على أن يرتدى الزمالك الزى الأسود بالكامل بينما يرتدى حارس المرمى الطاقم الأصفر.

وتقام مباراة الأهلى أمام الزمالك مساء غد الجمعة على استاد المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتنطلق فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

