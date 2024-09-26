نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكم بسجن مشجع بسبب فينيسيوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، بيانًا يؤكد فيه صدور حكم بالسجن ضد مشجع بسبب توجيه إهانات عنصرية للاعب البرازيلي جونيور فينيسيوس.

السجن ومنع دخول الملاعب.. عقوبتان ضد مشجع أهان فينيسيوس

أوضح بيان نادي ريال مدريد، إن محكمة التحقيق رقم 3 في بالما دي مايوركا أصدرت اليوم حكم إدانة بحق الشخص الذي وجه، من مدرجات ملعب سون مويكس، إهانات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور خلال مواجهة مايوركا، في 5 فبراير من عام 2023.

وأضاف البيان، إن المتهم أُدين بارتكاب جريمتين ضد النزاهة الأخلاقية، تفاقمت بسبب التصرف بدوافع عنصرية، بحق فينيسيوس جونيور، وكذلك اللاعب سامو تشوكويزي، الذي كان لاعبًا في فياريال في ذلك الوقت، وتعرض لإهانات مماثلة في ملعب سون مويكس من قبل الشخص نفسه، بعد أسبوعين.

وجاء حكم المحكمة، بسحن المتهم لمدة 12 شهرًا، كما قضت بمنعه من دخول ملاعب كرة القدم التي تقام فيها مباريات الدوري الاسباني للمحترفين والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم لمدة 3 سنوات.

ويصبح تعليق عقوبة السجن بحق المتهم، الذي اعتذر وأبدى أسفه برسالة موجهة إلى فينيسيوس جونيور، مرهونًا بالمشاركة في برنامج للمساواة في المعاملة وعدم التمييز.

ولفت البيان إلى إن القاصر الذي وجه إهانات عنصرية للاعب الفرنسي أوريليان تشواميني في ملعب سون مويكس، خلال المباراة بين مايوركا وريال مدريد في 13 أبريل 2024، قد اعتذر وأبدى ندمه على سلوكه، ووافق على القيام بالأنشطة الاجتماعية والتربوية التي ترتئيها النيابة العامة، ولن يتمكن من دخول الملاعب التي تقام فيها المسابقات الرسمية لمدة عام.