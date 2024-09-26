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أحمد جودة - القاهرة - يقع الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، في حيرة قبل ساعات من مواجهة نادي الزمالك في السوبر الإفريقي.

حيرة في الأهلي قبل ساعات من مواجهة السوبر الإفريقي ضد الزمالك لهذا السبب

يفاضل الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، بين الثنائي أشرف داري وياسر إبراهيم لتحديد من سيشارك بجوار رامي ربيعة في التشكيلة الأساسية خلال مباراة السوبر الأفريقي المرتقبة أمام الزمالك غدًا الجمعة على ملعب المملكة أرينا في السعودية.

تشير التقارير، إلى انقسام داخل الجهاز الفني حول ما إذا كان يجب تثبيت التشكيل الذي لعب في مباراتي جورماهيا الكيني بدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، مما يعني استمرار الدفع بياسر إبراهيم، الذي بدأ يستعيد مستواه بعد فترة من الغياب.

في الوقت نفسه، يدرس كولر إمكانية الاعتماد على أشرف داري في التشكيلة الأساسية، نظرًا لإمكاناته الدفاعية العالية، خاصةً مع غياب محمد عبد المنعم.

ويتمتع النجم المغربي داري بقدرة جيدة على مواجهة سرعات لاعبي الزمالك، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير إيجابي في المباراة.

من المتوقع أن يتخذ كولر قراره النهائي خلال الساعات القادمة بشأن استمرار ياسر إبراهيم في قلب الدفاع أو منح الفرصة لأشرف داري، الذي غاب عن مباراتي جورماهيا بسبب إصابة في كاحل القدم خلال معسكر منتخب المغرب.