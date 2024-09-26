نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادات خاصة من الزمالك لمتابعة مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام مسئولو نادي الزمالك بتجهيز استعدادات خاصة داخل مقر النادي بميت عقبة، وذلك من أجل متابعة مباراة الفريق أمام الأهلي في السوبر الأفريقي.

شاشات وهدايا ضمن استعدادات الزمالك

سيتم عرض المباراة على جميع الشاشات داخل النادي، مما يتيح للأعضاء والجماهير متابعة أحداث اللقاء بشكل مباشر.

كما ستشهد الفعالية توزيع هدايا وأعلام الزمالك على الحاضرين، بالإضافة إلى تشغيل الأغانى الخاصة بالنادي، مع توفير كافة وسائل الراحة لضمان تجربة مميزة للجماهير الموجودة.

وفي سياق متصل، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اللزمالك استعداداته مساء اليوم الخميس، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، استعدادا لخوض السوبر الإفريقي ضد الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة، 27 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب آرينا في المملكة العربية السعودية.