نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام وكارباكا اغدام في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام مع نظيره نادي كارباكا أغدام مساء اليوم الخميس، لحساب منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

ويحتضن ملعب توتنهام هوتسبير المباراة المرتقبة بين الفريق اللندني ونظيره نادي كارباكا أغدام في الجولة الأولى من منافسات الدوري الأوروبي لهذه النسخة.

موعد مباراة توتنهام وكارباكا اغدام في الدوري الأوروبي

وتنطلق مباراة توتنهام وكارباكا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وكارباكا في الدوري الأوروبي

وتذاع مباراة توتنهام وكارباكا في الدوري الأوروبي مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية الناقلة لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.