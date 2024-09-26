نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يشارك في اجتماعات "فيفا" قبل بطولة كأس الأندية للقارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك النادي الأهلي في اجتماعات «فيفا» التي جرت ظهر اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس، بخصوص الاستعداد لبطولة إنتركونتيننتال، حيث يواجه الأهلي نظيره العين الإماراتي يوم ٢٩ أكتوبر بالقاهرة.

الأهلي يشارك في اجتماعات "فيفا" قبل بطولة كأس الأندية للقارات

وكان على رأس المشاركين المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، وهاني حسام مدير إدارة الرحلات والسفر، ونيرة علي مدير التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم، وأحمد الطوخي مسئول رعاية الملابس بقطاع الكرة، أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية على هامش بطولة كأس السوبر الإفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا في نهائي كأس السوبر الإفريقي.