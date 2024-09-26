نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي موريتانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لبدء معسكر الفراعنة في 6 أكتوبر استعدادًا لمواجهتي موريتانيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

منتخب مصر يبدأ معسكره الجديد في 6 أكتوبر

يتواجه المنتخب المصري مع موريتانيا في القاهرة يوم 11 أكتوبر، ثم يسافر لملاقاة الفريق نفسه في نواكشوط يوم 15 أكتوبر.

ويحتل منتخب مصر حاليًا المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الرأس الأخضر في المركز الثاني بـ3 نقاط، تليها موريتانيا في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرًا بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.

وحقق منتخب مصر الفوز على كاب فيردي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، سجلها كل من رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل.

وفي المباراة الثانية، استطاع التوأم قيادة الفراعنة للفوز على بوتسوانا بأربعة أهداف دون رد، بتسجيل تريزيجيه هدفين، بالإضافة إلى هدفين لمحمد صلاح ومصطفى فتحي.