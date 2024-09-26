موعد مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد مع نظيره نادي سيلتا فيجو، في مشوار بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة 2024-2025.

وتقام مباراة سيلتا فيجو وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني، اليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من سبتمبر في إطار منافسات الأسبوع السابع من المسابقة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

وسوف تقام المباراة اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

وتذاع مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.

