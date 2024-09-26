الفلسطيني محمود وادي ينضم إلى السويحلي الليبي بعد انتهاء عقده مع بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللاعب الفلسطيني محمود وادي، لاعب فريق بيراميدز السابق، انتقاله إلى نادي السويحلي الليبي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بيراميدز.

محمود وادي ينتقل إلى السويحلي الليبي

وعبر حسابه الشخصي على إنستجرام، نشر وادي: "بسم الله الرحمن الرحيم، رحم الله شهداءنا، وشفى جرحانا، وفك قيد أسرانا، وأذل عدونا وأزاله قريبًا بإذن الله".

وأضاف: "أبدأ تجربة جديدة مع نادي السويحلي الليبي في بلد نحبه ويحبنا، وأسأل الله التوفيق لي وللفريق في هذا الموسم إن شاء الله".

يُذكر أن وادي كان قد أشار في وقت سابق إلى انتهاء عقده مع بيراميدز بعد الموسم الماضي، مما جعله لاعبًا حرًا يمكنه الانضمام لأي نادٍ دون مقابل.

كما تمت إعارة وادي في بداية الموسم الماضي إلى المقاولون العرب، لكنه عاد إلى بيراميدز بعد انتهاء فترة الإعارة، خاصة بعد هبوط المقاولون إلى دوري المحترفين.