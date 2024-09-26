نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جاهزية نجم الزمالك لخوض السوبر الإفريقي أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، بمفاجأة من المدير الفني جوزيه جوميز تتعلق باللاعب نبيل عماد دونجا، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي، المقررة على ملعب المملكة أرينا.

جاهزية دونجا لخوض مباراة الزمالك والأهلي

ووفقا للمصدر، فقد أكدت الفحوصات الطبية جاهزية دونجا بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة الشرطة الكيني الأخيرة ضمن بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف المصدر، أن نبيل عماد دونجا سيشارك في التشكيل الأساسي للزمالك خلال المباراة المرتقبة ضد الأهلي، بعد أن انضم إلى التدريبات الجماعية وأثبت جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لاختتام تدريباته الجماعية اليوم الخميس، قبل خوض المباراة النهائية للسوبر الأفريقي، والتي ستقام غدا في تمام التاسعة مساء.