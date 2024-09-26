نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة تريزيجيه.. تشكيل الريان الرسمي أمام العربي في دوري نجوم قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن يونس علي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره العربي بعد قليل بستاد الثمامة في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 6 من دوري نجوم قطر.

موعد مباراة الريان والعربي

وتنطلق صافرة بداية مباراة الريان والعربي مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الريان أمام العربي

حراسة المرمى: حبيب

خط الدفاع: ناجي، جارسيا، امارو، حازم.

خط الوسط: دي سارت، حاتم، بيريرا.

خط الهجوم: تريزيجيه، بن شرقي، جيديس.

القنوات الناقلة لمباراة الريان والعربي

تردد قناة الكأس 1

القمر: نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.