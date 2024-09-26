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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة تريزيجيه.. تشكيل الريان الرسمي أمام العربي في دوري نجوم قطر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن يونس علي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره العربي بعد قليل بستاد الثمامة في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 6 من دوري نجوم قطر.
موعد مباراة الريان والعربي
وتنطلق صافرة بداية مباراة الريان والعربي مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي.
تشكيل الريان أمام العربي
حراسة المرمى: حبيب
خط الدفاع: ناجي، جارسيا، امارو، حازم.
خط الوسط: دي سارت، حاتم، بيريرا.
خط الهجوم: تريزيجيه، بن شرقي، جيديس.
القنوات الناقلة لمباراة الريان والعربي
تردد قناة الكأس 1
القمر: نايل سات
التردد: 11919
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.