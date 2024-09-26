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أحمد جودة - القاهرة - شارك النادي الأهلي اليوم الخميس في اجتماعات "فيفا" التي عُقدت عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة التحضيرات الخاصة ببطولة إنتركونتيننتال.

الأهلي يشارك في اجتماعات "فيفا" استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال

وترأس وفد الأهلي المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، وضم الوفد أيضًا الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، وهاني حسام، مدير إدارة الرحلات والسفر، ونيرة علي، مدير التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم، وأحمد الطوخي، مسؤول رعاية الملابس بقطاع الكرة، وذلك أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية لحضور كأس السوبر الإفريقي.

ومن المحدد، أن يلتقي النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي في المواجهة المقرر لها يوم 29 أكتوبر الجاري في قطر، ضمن إطار منافسات بطولة إنتركونتيننتال.

وفي سياق متصل، يختتم النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، وذلك من أجل المواجهة المرتقبة ضد نادي الزمالك مساء غدا في نهائي كأس السوبر الإفريقي.