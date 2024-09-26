الرياضة

كورتوا تميمة حظ ريال مدريد في الديربي أمام أتلتيكو

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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع نادي ريال مدريد، في مواصلة تفوقه على حساب جاره أتلتيكو في حضور الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي لم يسبق له الخسارة مع الملكي في مباريات الديربي.

كورتوا لا يخسر أمام أتلتيكو مدريد

يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره أتلتيكو، يوم الأحد المقبل 29 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.

وسلطت صحيفة “ماركا” الإسبانية، الضوء على عدم خسارة كورتوا مع ريال مدريد في لقاءات الديربي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن كورتوا لم يخسر أبدًا في مباراة رسمية ضد أتلتيكو مدريد.

وأضافت إن كورتوا منذ وصوله إلى ريال مدريد، لم يلعب لأسباب مختلفة في الهزائم الأربعة التي تلقاها الفريق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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