نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورتوا تميمة حظ ريال مدريد في الديربي أمام أتلتيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع نادي ريال مدريد، في مواصلة تفوقه على حساب جاره أتلتيكو في حضور الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي لم يسبق له الخسارة مع الملكي في مباريات الديربي.

كورتوا لا يخسر أمام أتلتيكو مدريد

يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره أتلتيكو، يوم الأحد المقبل 29 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.

وسلطت صحيفة “ماركا” الإسبانية، الضوء على عدم خسارة كورتوا مع ريال مدريد في لقاءات الديربي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن كورتوا لم يخسر أبدًا في مباراة رسمية ضد أتلتيكو مدريد.

وأضافت إن كورتوا منذ وصوله إلى ريال مدريد، لم يلعب لأسباب مختلفة في الهزائم الأربعة التي تلقاها الفريق.