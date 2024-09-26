نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: مفاجأة.. سامسون يقترب من الرحيل عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي محمد شبانة عن عرض مقدم من نادي الزمالك للاعبه البنيني سامسون أكينيولا للرحيل عن القلعة البيضاء بالتراضي.



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الزمالك عرضت على اللاعب الحصول على ٥٠% من مستحقاته والتنازل عن النصف الآخر مقابل رحيله المجاني.

وأضاف شبانة أن سامسون طلب من الإدارة مهلة للتفكير على أن يعطي رده النهائي عقب عودة الفريق من السعودية بعد مباراة السوبر.