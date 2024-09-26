الرياضة

شبانة: مفاجأة.. سامسون يقترب من الرحيل عن الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي محمد شبانة عن عرض مقدم من نادي الزمالك للاعبه البنيني سامسون أكينيولا للرحيل عن القلعة البيضاء بالتراضي.


وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الزمالك عرضت على اللاعب الحصول على ٥٠% من مستحقاته والتنازل عن النصف الآخر مقابل رحيله المجاني.

وأضاف شبانة أن سامسون طلب من الإدارة مهلة للتفكير على أن يعطي رده النهائي عقب عودة الفريق من السعودية بعد مباراة السوبر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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